Brennende Gasflasche löste Feuerwehreinsatz in Kirchdorf aus

Kirchdorf in Tirol – Eine brennende Gasflasche in Kirchdorf rief am Donnerstag um die Mittagszeit Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 12 Uhr wollte ein Arbeiter in einem Kfz-Betrieb Schweißarbeiten durchführen. Beim Entzünden des Gases kam es am Hals der Flasche zu einer kleinen Explosion, die zu einem Brand führte. Die Feuerwehrleute löschten den Brand an der Flasche und brachten diese ins Freie, wo sie sie kühlten.