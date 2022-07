Betrugsversuch in Hall: Paar wollte Geld für angeblich gekaufte Ware zurück

Hall in Tirol – Über einen Betrugsversuch in einer Supermarktfiliale in Hall berichtete die Tiroler Polizei am Donnerstag. Demnach sollen ein Mann und eine Frau am Mittwoch gegen 12.40 Uhr in dem Geschäft versucht haben, für angeblich in Salzburg gekaufte Artikel das Geld zurück zu erhalten. Die beiden wiesen zwei separate Rechnungen vom 18. und 19. Juli vor, die den vermeintlichen Kauf der hochpreisigen Produkte belegen sollten.