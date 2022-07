Mit Motorsäge in Bein geschnitten: Arbeiter bei Forstunfall in Ginzling verletzt

Ginzling – Bei einem Forstunfall in einem Waldstück in Ginzling hat sich ein 45-Jähriger am Donnerstagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann schnitt sich gegen 13.20 Uhr mit einer Motorsäge in den linken Unterschenkel. Trotz Sicherheitskleidung wurde er unbestimmten Grades verletzt.