Corona-Quarantäne vor dem Aus, Infizierte sollen mit Maske hinaus dürfen

Wien, Innsbruck – Während die Corona-Ampel zunehmend dunkler wird, arbeitet das Gesundheitsministerium an einer Umstellung des Umgangs mit infizierten Personen: Ab 1. August sollen an die Stelle der verpflichtenden Quarantäne so genannte Verkehrsbeschränkungen treten. Betroffene dürfen dann Haus oder Wohnung verlassen. Sie müssen aber Maske tragen, wenn sie mit anderen Personen zusammentreffen – auch im Freien.