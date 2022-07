Quarantäne für Infizierte offenbar vor dem Fall, SPÖ schlägt Alarm

Wien, Innsbruck – Es ist ein Thema das die politischen Lager stark polarisiert. Das Gesundheitsministerium arbeitet an einer Umstellung des Umgangs mit Personen, die Corona-positiv sind. Ab 1. August sollen demnach an die Stelle der verpflichtenden Quarantäne so genannte Verkehrsbeschränkungen treten – und das obwohl die Corona-Ampel zunehmend dunkler wird. Betroffene dürfen dann Haus oder Wohnung verlassen. Sie müssen aber Maske tragen, wenn sie mit anderen Personen zusammentreffen – auch im Freien.

Laut dem Entwurf muss die Maske indoor außerhalb des eigenen Wohnbereichs durchgehend getragen werden, wenn ein Zusammentreffen mit anderen Personen nicht ausgeschlossen werden kann und ein Abstand von zwei Metern nicht fix eingehalten werden kann. Bei Zusammenkünften mit anderen Personen in Innenräumen ist die Maske jedenfalls anzulegen, ob bei privaten Treffen, in Freizeiteinrichtungen, öffentlichen Verkehrsmitteln oder Autos.

In der SPÖ schrillen die Alarmglocken. Gesundheitssprecher Philip Kucher sprach am Freitag in einer Aussendung von einem gefährlichen und unverantwortlichen Spiel der Regierung. Ein Quarantäne-Aus für Infizierte könnte das Gesundheitswesen wieder an seine Grenzen bringen. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) sprach von einer Selbstaufgabe des Gesundheitsministeriums.