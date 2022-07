Blockabfertigung in Kufstein: Ab Montag in Bayern auch Abfahrverbote

Innsbruck, München – Noch 14 Mal wird Tirol im zweiten Halbjahr den aus Bayern kommenden Lkw-Verkehr an der Grenze Kufstein/Kiefersfelden dosieren. Für die Sommermonate erfolgt das letztmalig am Montag. Anfang Oktober werden die Blockabfertigungen wieder aufgenommen, am häufigsten werden die Lkw-Kolonnen im November auf 300 Fahrzeuge pro Stunde gedrosselt. Damit will das Land den Verkehrsfluss auf der Inntalautobahn aufrechterhalten.