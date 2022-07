TVB Serfaus-Fiss-Ladis schärft bei Nachhaltigkeit nach

Der TVB, die Bergbahnen und die Gemeinden haben sich dazu zusammengeschlossen, vergangene Woche gab es die erste Sitzung. In mehreren Workshops soll das Nachhaltigkeitskonzept nun umfassend vorbereitet werden, erklärt die Koordinatorin. Man will dabei nicht nur die ökologische Seite, sondern auch die sozialen und ökonomischen Aspekte mitberücksichtigen – das Ergebnis soll bis Ende April nächsten Jahres am Tisch liegen. Gefördert wird die Nachhaltigkeitskoordinatorin am Sonnenplateau über RegioL mit dem Leader-Programm (40 Prozent der Gesamtkosten von 74.455 Euro).