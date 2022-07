Tiroler Tourismuszahlen: Aufenthaltsdauer im Aufwind

Innsbruck – Der Tiroler Tourismus konnte an den guten Saisonstart anknüpfen, wie die jüngsten Nächtigungszahlen des Landes Tirol zeigen. Demnach gab es im Mai und Juni zusammengerechnet 4, 75 Mio. Nächtigungen in allen touristischen Unterkünften in ganz Tirol – und damit nur ein minimales Minus von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorkrisensommer 2019. Zwar kamen in Summe in den ersten beiden Sommermonaten fast zehn Prozent weniger Gäste nach Tirol als 2019, aber „sie bleiben länger und sorgen für eine höhere Wertschöpfung“, kommentierte Landeshauptmann Günther Platter, der auch Tourismusreferent ist, die Zahlen. Damit bleibe die wirtschaftliche Kraft durch den Tourismus erhalten, der „Anreiseverkehr kann aber reduziert werden“, so Platter. Eine Entwicklung, die „klar den Zielen der Tourismusstrategie“ entspreche.