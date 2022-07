Industriellenvereinigung drängt auf Fracking-Gas

Wien – Die Industriellenvereinigung (IV) liebäugelt mit dem Fracking-Gas im Weinviertel in Niederösterreich und verlangt eine Machbarkeitsstudie. „Uns ist bewusst, dass das ein politisch sensibles Thema ist, aber was wir zumindest erwarten, ist, dass es mit Ernsthaftigkeit geprüft wird“, sagte IV-Generalsekretär Christoph Neumayer am Donnerstag bei der Präsentation des IV-Konjunkturbarometers. Für OMV-Chef Alfred Stern ist das allerdings keine Option. „Wir können nicht ins Weinviertel rausfahren und anfangen, Löcher zu bohren, sondern das dauert mehrere Jahre und erfordert intensive Investitionen, um an diese Vorkommen heranzukommen.“ Vor Ende dieses Jahrzehnts könnte nichts gefördert werden.