Erste Europäerin absolvierte ISS-Außeneinsatz

Samantha Cristoforetti mit ihrem russischen Kollegen Oleg Artemjew bei den Reparaturen an der ISS.

Washington – Als erste europäische Frau hat die Astronautin Samantha Cristoforetti einen mehrstündigen Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS absolviert. Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten am Donnerstag, wie die Italienerin zusammen mit ihrem russischen Kollegen Oleg Artemjew Reparaturen am Außenposten der Menschheit vornahm.