Hintergrund: Rechtsruck der Tories im Kampf um Johnsons Erbe

London – Im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson als Parteichef der Tories und britischer Regierungschef hat sich das Bewerberfeld bei den Konservativen auf zwei Kontrahenten reduziert. Ex-Finanzminister Rishi Sunak und Außenministerin Liz Truss haben sich in mehreren Wahlgängen innerhalb der konservativen Parlamentsfraktion durchgesetzt und den Einzug in die Stichwahl geschafft. Nun sind die rund 160.000 Parteimitglieder – es gibt nur ungefähre Schätzungen, wie viele Mitglieder die Tories genau haben – am Zug. Nach dem innerparteilichen Wahlkampf über den Sommer entscheiden sie per Briefwahl, wer künftig die Tories und damit Großbritannien führen soll. Rund 160.000 Parteimitglieder entscheiden also über die Zukunft von rund 65 Millionen Briten, über die Zukunft des von Zerfall bedrohten und von steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen gegeißelten Vereinigten Königreichs. Wobei eines klar ist: Die Tory-Basis ist alles andere als repräsentativ für die gesamte britische Wählerschaft. Sie verkörpert die konservative, besser situierte Mittelschicht, die mehrheitlich für den Brexit votiert hat. Bei Wahlen würden die Tories derzeit nach der skandalumwitterten Regierungszeit von Boris Johnson eine herbe Niederlage einfahren und müssten der oppositionellen Labour-Partei den Vortritt lassen. Doch von Neuwahlen ist bei den mit absoluter Mehrheit regierenden Konservativen keine Rede.