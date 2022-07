Steudltenn-Festival: Auch im Spiel spielt sich nicht alles

Oder besser gesagt: Frisch hat ein Stück geschrieben – 1967 in einer ersten und 1984 in einer zweiten, weniger zeitgeistigen Fassung –, das dieses Was-wäre-wenn durchspielt: Was, wenn man in entscheidenden Moment anders entschieden hätte? „Biografie: Ein Spiel“ ist auch Theater, das über Theater als Möglichkeitsraum nachdenkt: Ein Mann macht in seiner zweiten Ehe die Wurzel seines Unglücks aus. Ein Spielleiter offeriert ihm – dem Professor und Verhaltensforscher – die Möglichkeit, wenigstens im Spiel alles anders und manches besser zu machen. Zwei Assistenten achten darauf, dass die Anschlüsse stimmen. Für den Mann ist die Erfahrung ernüchternd. Er macht zwar nicht dieselben Fehler, aber alles in allem die gleichen. Die erhoffte „Biografie ohne Antoinette“ jedenfalls spielt sich nicht. Auch weil Antoinette Variante um Variante an Profil gewinnt – und von der dramatischen Funktion zur Figur wird. Gerade für Frisch, dessen Frauenfiguren nicht nur aus heutiger Sicht problematisch sind, eine beachtliche Entwicklung, die dem Stück ein verblüffendes Finale ermöglicht.