Gleich zwei Siege für Kopp in Innsbruck

Sandro Kopp steht beim ITF-Future in Innsbruck im Viertelfinale.

Innsbruck – Doppelt hält besser für Sandro Kopp beim ITF-Future in Innsbruck: Sowohl im Einzel als auch im Doppel meisterte der Kramsacher Tennis-Spieler gestern die Hürde. Im Achtelfinale gegen den italienischen Qualifikanten Filippo Speziali war Kopp beim 6:3, 6:3 fast so souverän wie im Doppel-Einsatz im Viertelfinale. Da kam der 22-Jährige an der Seite des Wieners Neil Oberleitner zu einem 6:4, 6:1 gegen Battaglino/Pasutti (ITA/ARG). Ebenfalls im Halbfinale stehen die beiden Österreicher Marko Andrejic und Hans Peter Kaufmann, die Serafini (Tenti (ITA/ARG) 6:4, 6:2 besiegten.