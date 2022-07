Bilanz und der Blick nach vorne: „Tirol Live" heute ab 18 Uhr auf TT.com

Nach der Landtagswahl am 25. September wird Ingrid Felipe die politische Bühne verlassen. Seit 2013 ist sie grüne Landeshauptmannstellvertreterin in der schwarz-grünen Landesregierung. Gemeinsam mit dem ebenfalls aus der Politik ausscheidenden Landeshauptmann Günther Platter bildete Felipe das stabile Element in der Regierung.