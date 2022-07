Willis Wahl-Ankündigung und Christopher Street Day: Das war „Tirol Live"

Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne) blickt einem heißen politischen Sommer entgegen. Nicht nur die Hitze und ihre Auswirkungen beschäftigen die Menschen in der Landeshauptstadt. Auch der Wohnungsnotstand löst Debatten aus. Ist der mehr als nur ein PR-Gag? Willi nahm bei „Tirol Live" dazu Stellung, genauso wie zur Frage, ob er bei der nächsten Wahl noch einmal antreten wird.

📽️ Video | Georg Willi in „Tirol Live”

Rudolf Kaiser alias Jayjay organisiert am kommenden Samstag den 12. Christopher Street Day (CSD) in Innsbruck. Als Organisator ist es seine erste Auflage und er sprach nicht nur über die Herausforderung einer derartigen Veranstaltung- Natürlich ging es auch um die Bedeutung dieses Fest-, Gedenk- und Demonstrationstages für die LGBTQ+-Community in Tirol.