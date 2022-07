Fahndung seit 2016: Mann bei Kontrolle auf Flughafen Wien gestoppt

Schwechat – Bei der Einreisekontrolle auf dem Flughafen Wien in Schwechat hat die Exekutive am Donnerstag einen Mann gestoppt, nach dem bereits seit 2016 gefahndet worden ist. Der 39-jährige serbische Staatsbürger soll nach Polizeiangaben vom Freitag mehrere Straftaten in Österreich begangen haben.