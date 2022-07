Theater, Tennis, Blues und Zirkus: Das ist am Wochenende los in Tirol

Plus

Innsbruck liegt wieder im Mississippi-Delta – New Orleans Festival is in Town. Auch in höheren Lagen rund um die Stadt spielt die Musik, sowohl alte als auch neuere. In Kitzbühel beginnt der Ballwechsel der Generali Open, während sich im Kühtai bei Xletix die Adrenalinjunkies messen. Wer sich bei diesen Temperaturen lieber drinnen aufhält, kann dies etwa bei den Volksschauspielen Telfs, die am Freitag starten, oder bei einem Frisch(en)-Stück beim Steudltenn tun. Auch für Kinder gibt's ein buntes Programm, z.B. beim Zirkus in den Kristallwelten. Unsere Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.