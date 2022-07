Sensation im Alpenzoo: Nachwuchs bei den seltenen Kurzohrmäusen

Bayerische Kurzohrmäuse wurden erst vor ca. 60 Jahren in Garmisch-Partenkirchen entdeckt. Bis auf die wenigen im Nachhinein in Tirol identifizierten Funde gilt das kleine Fellknäuel mittlerweile als verschollen bzw. ausgestorben. Seit 2014 finden am Fundort im Rofangebirge regelmäßige Suchzyklen nach den so seltenen Mäusen statt.

Der Alpenzoo ist der erste Tierpark der Welt, in dem die Kurzohrmaus ein langfristiges Zuhause gefunden hat. Aktuell sind die Tiere noch in einem separaten Bereich untergebracht. In dieser „Mäuse-Quarantäne" werden die Tiere verhaltensbiologisch erstmalig beobachtet und veterinärmedizinisch untersucht. Der Zoo arbeitet darauf hin, dass die kleinen Nager in Zukunft auch für Zoobesucher in einer neuen unterirdischen Anlage zu beobachten sind. (TT.com)