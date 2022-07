Wut-Posting: Gesundheitsminister Rauch verliert auf Twitter die Kontrolle

Wien – Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) ist am Donnerstag auf Twitter ausgerastet und musste sich dafür entschuldigen. Thema war das kolportierte Aus für die Corona-Quarantäne und Kritik, dass das Ministerium nicht Evidenz-basiert entscheide. Rauch antwortete: "Ich habe jetzt nicht die Zeit, die ganzen Studien von WHO, der Kommission und der diversen Forschungseinrichtungen dazu zu verlinken. Ich bin – ernsthaft – nicht ganz so bescheuert, wie viele mich hier halten..."