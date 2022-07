Weitere absolute Höchsttemperaturen in den USA erwartet

In Berkin in Kalifornien stöhnten die Menschen am Mittwoch unter Hitze (37,7 Grad).

Washington – Die Hitzewelle in den USA soll sich am kommenden Wochenende weiter verstärken. Mindestens 60 örtliche Hitzerekorde seien diese Woche bereits gebrochen worden, weitere absolute Höchsttemperaturen seien zu erwarten, teilte der Wetterdienst am Donnerstag mit. In den vergangenen Tagen waren bereits 100 Millionen Menschen in den USA von Hitzewarnungen betroffen, eine direkte Auswirkung des Klimawandels.

In weiten Teilen des Südwestens wurde die symbolische Schwelle von 38 Grad erreicht, was 100 Grad Fahrenheit entspricht. Im Unterschied zu Europa sind viele Haushalte mit Klimaanlagen ausgestattet, was aber den Stromverbrauch weiter in die Höhe treibt. New York rief seine Einwohner auf, die Klimaanlagen nicht kühler als 25,5 Grad einzustellen und nicht benötigte elektrische Geräte auszustöpseln. In Texas sind die Einwohner gebeten, größere elektronische Geräte nicht zwischen 14 und 20 Uhr einzuschalten.