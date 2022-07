Langsam zu alt für Shorts: Prinz George feiert heute seinen 9. Geburtstag

Prinz George wird am 22. Juli neun Jahre alt.

London – Bis er auf dem britischen Thron sitzt, dürfte noch viel Zeit vergehen. Die Times hat ausgerechnet, dass es locker bis zum Jahr 2072 oder noch länger dauern könnte, bis Prinz George gekrönt wird – sein Vater William hätte dann sein 90. Lebensjahr erreicht. Ob die Monarchie, wie wir sie kennen, bis dahin überhaupt durchhält? Abwarten. Trotzdem stehen für den kleinen George, der am Freitag (22.7.) seinen neunten Geburtstag feiert, schon jetzt große Veränderungen an.

Der älteste Sohn von Prinz William und Herzogin Kate soll schon Probetage an anderen Schulen absolviert haben. Längst laufen die Spekulationen, ob die Familie George nach Abschluss der Grundschule auch nach Eton schickt – also auf die legendäre, elitäre Kaderschmiede in Windsor, die auch Prinz William (40) besuchte.