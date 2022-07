Thiem zog in Gstaad ins Halbfinale ein und kehrt in die Top 200 zurück

Dominic Thiem setzte seinen Erfolgslauf in Gstaad fort.

Gstaad – Dominic Thiems Formkurve zeigt vor dem Heimspiel beim Generali Open kommende Woche in Kitzbühel weiter steil nach oben. Der 28-Jährige setzte sich am Freitag beim ATP-Turnier in Gstaad im Viertelfinale gegen den peruanischen Qualifikanten Juan Pablo Varillas mit 6:4,6:3 durch.