Brände in Friaul: Flammen wüten in der Provinz Udine

Udine – Schwere Brände, die seit Montag in der norditalienischen Region Friaul-Julisch Venetien an der Grenze zu Slowenien wüten, belasten jetzt die Provinz Udine. Feuerwehreinheiten waren am Freitag im Kampf gegen die Flammen im Resia-Tal im Einsatz. Sie wurden von Löschflugzeugen und Hubschraubern unterstützt. Im Karstgebiet entspannte sich die Situation allmählich, Brände wüteten aber noch in Slowenien. Noch vier Brände tobten am Freitag in Friaul, wie die Behörden berichteten.

Die friaulischen Einsatzkräfte bekommen Unterstützung aus dem benachbarten Kärnten. „Was Kärnten zur Entspannung der Situation beitragen kann, tun wir selbstverständlich auch. Im Sinne gelebter Solidarität unterstützen wir unsere Nachbarn, wo wir können und wo sie uns brauchen. So arbeiten wir mit Hochdruck daran, dass innerhalb den nächsten Stunden der strategisch gut gelegene Weißensee zur Betankung der italienischen Löschflugzeuge zur Verfügung stehen kann", so der Kärntnern Katastrophenschutzreferent Landesrat Daniel Fellner.

In der Provinz Udine kam am Donnerstag eine ehrenamtliche Feuerwehrfrau bei Löscharbeiten ums Leben. Sie wurde von einem Baum getötet, der nach einem Brand umfiel. Die 56-Jährige war im Einsatz, als der Brand bereits unter Kontrolle war und wurde von dem Baum getroffen, der durch die Flammen beschädigt worden war. Der Präsident der Region Friaul Julisch Venetien, Massimiliano Fedriga, kondolierte der Familie.

Bahnlinie und Autobahn wieder befahrbar

Nach zwei Tagen konnte am Freitag der Bahnverkehr auf der Linie Udine-Venedig-Triest wieder aufgenommen werden, die auf der Strecke Monfalcone-Bivio d ́Aurisina wegen eines Brands unterbrochen werden musste. Schäden in Höhe von 320.000 Euro wurden auf einer fünf Kilometer langen Strecke wegen der Flammen gemeldet. Betroffen war vor allem die Stromleitung. Die Autobahn A4, die wegen der Brände in den vergangenen Tagen in Friaul teilweise unterbrochen wurde, ist wieder komplett befahrbar.

In der Adria Hafenstadt Monfalcone konnte das Produktionswerk der Reederei Fincantieri wieder die Arbeit aufnehmen, nachdem es wegen starkem Rauch in den vergangenen zwei Tagen geschlossen geblieben war. 3000 Mitarbeiter des Schiffbauers gingen wieder zur Arbeit. Die Region Friaul Julisch Venetien hatte am Dienstag wegen der Brände den Ausnahmezustand ausgerufen.

Die Ursache für die heftigen Brände, die bereits am Montag im friaulischen Karstgebiet in den Provinzen von Görz und Triest tobten, war noch unbekannt. Ermittlungen waren im Gange. Fast 600 Hektar Wald wurden in Italien und Slowenien zerstört.