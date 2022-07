Norwegen gedenkt der Opfer von Anschlägen auf Utøya und in Oslo

In Oslo wurde der Opfer in einer Kirche gedacht.

Oslo – Norwegen hat der Opfer der rechtsextremen Terroranschläge im Osloer Regierungsviertel und auf der Insel Utøya vor elf Jahren gedacht. Dabei stand das Gedenken in diesem Jahr auch unter dem Eindruck der tödlichen Schüsse rund um eine Schwulen-Bar vor knapp einem Monat. Extremistische Haltungen, wie sie auch hinter dem Terror des 22. Julis 2011 steckten, gebe es weiterhin, warnten mehrere Redner auf einer Gedenkveranstaltung am Freitag in Oslo.