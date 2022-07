65-Jähriger stürzte in Flirsch bei Umbauarbeiten von Balkon und starb

Flirsch – Bei Umbauarbeiten an einem Wohnhaus stürzte ein 65-Jähriger am Donnerstagabend in den Tod. Laut Polizei führte der Mann gemeinsam mit seinem Sohn Arbeiten an den Balkonen im zweiten Stock durch. Gegen 17.50 Uhr ging der jüngere Mann vor das Haus zu einem Bekannten. Der Vater blieb im Gebäude.