Wahlkampf am Strand: Italien rüstet sich für heißes Wahlduell

Rom – Mit dem Sturz der Regierung Draghi bahnt sich in Italien ein Wahlkampf am Strand an. Spitzenpolitiker müssen ihren Urlaub canceln, um eine Wahlkampagne bei rekordhohen Temperaturen zu organisieren. Die Zeit drängt: Angesichts des Wahltermins am 25. September müssen die Parteisymbole beim Innenministerium eingereicht, die Listen und Kandidaten für die einzelnen Wahlkreise bestimmt werden.