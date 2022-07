Gut zu wissen: Was das Fahren bei Hitze erleichtert – und wie man das Auto schneller abkühlt

Der erste Reflex: die Klimaanlage einschalten. Was natürlich praktisch klingt, ist aber auch mit Vorsicht zu genießen. Erstens verbraucht sie viel Benzin, zweitens schaden ihre Kältemittel der Umwelt und drittens kann sie bei falscher Handhabe auch Erkältungen oder Kopfschmerzen zur Folge haben. Darum erklären wir im Folgenden, wie man die Klimaanlage am effizientesten einsetzt – und wie man das Auto auch ganz einfach ohne sie kühl halten kann. Außerdem geben wir zusätzliche Tipps, die die Autofahrt in den Sommermonaten erträglicher machen – das fängt bereits bei der Kleiderwahl an. Und was ist eigentlich bei Sonnenschutzfolien zu beachten?