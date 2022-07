Ware nie geliefert: Paar täuschte mehr als 20 Käufer auf Online-Plattform

Innsbruck – Ein junges Paar soll in den vergangenen Monaten mehr als 20 Personen abgezogen haben – vorwiegend über den Marktplatz eines sozialen Netzwerks. Wie die Polizei berichtet, boten sie dort zwischen 28. April und 22. Juli hochpreisige Waren zum Verkauf an, lieferten diese dann allerdings nie aus. So entstand den Käufern ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich.