Bei Silbereisen: Helene Fischers erster großer Auftritt nach Baby-Pause

Helene Fischer hat am Samstag ihren ersten großen TV-Auftritt nach der Babypause.

Leipzig – Florian Silbereisen hat mit seinen Schlagershows in Deutschland viel Erfolg. Wenn der viel beschäftigte Moderator und Schauspieler („Das Traumschiff") die Stars der Stimmungsmusik auf der TV-Bühne versammelt, wird nicht einfach nur gesungen. Es wird gelacht und gelitten. Bei ihm kündigte Jürgen Drews Anfang Juli sein Karriereende an. Am Samstagabend (20.15 Uhr, ORF 2) steigt erneut die Live-Sendung „Das große Schlagercomeback". Top-Gast des Abends ist Helene Fischer.