Wörgl gewann Livespiel-Schlager gegen Kitzbühel, Traumstart für Silz/Mötz

Der gesperrte Silz/Mötz-Trainer Helmut Kraft musste noch ein Mal auf der Tribüne Platz nehmen und ließ sich gerne überraschen: „Nach der Vorbereitung war ich nicht so überzeugt, dass wir so starten können.“ Harald Pichler und Doppeltorschütze Ertugrul Yildirim münzten eine starke Schlussoffensive in Tore um.

In der Reichenau schlug indes Philipp Thurnbichler bei seiner Startelf-Rückkehr nach neun Monaten ein wie ein Blitz. Der sich beim 5:2-Sieg der Hausherren über Imst in Form eines Dreierpacks und eines extravaganten Torjubels entlud. Gesundheitliche Probleme hatten den Torjäger im Frühjahr an das Krankenbett und die Tribüne gefesselt. Am Freitagabend bewies der 30-Jährige, im Strafraum nichts von seiner Klasse eingebüßt zu haben. Die Reichenauer agierten defensiv schnörkellos und offensiv eiskalt. „Das ist eine tolle Geschichte“, freute sich auch Reichenau-Trainer Gernot Glänzer, dem ein Pauschallob wichtig war: „Die Jungs haben Herz bewiesen.“