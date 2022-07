3:0-Auftaktsieg gegen die Austria: Salzburg hat schon wieder Spaß

Torschützen unter sich: Neuzugang Fernando (l.) und sein Schweizer Kollege Noah Okafor trafen beim 3:0-Auftaktsieg von Serienmeister RB Salzburg in der Admiral-Bundesliga.

Salzburg – Der Ball rollt wieder! Und das tat er am Freitag beim Saisoneröffnungsspiel der Admiral-Bundesliga zwischen RB Salzburg und der Wiener Austria auf durchaus hohem Niveau. Am Ende hatte der Serienmeister in einer flotten Partie aber einfach mehr Qualität auf dem Rasen und siegte klar und deutlich mit 3:0.