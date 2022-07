McLaughlin mit Fabelweltrekord zu WM-Gold über 400 m Hürden

Sydney McLaughlin hat am Freitag bei der Leichtathletik-WM in Eugene eine neue Zeitrechnung begonnen. Die US-Amerikanerin flog über 400 m Hürden in 50,68 Sek. zu einem sensationellen neuen Weltrekord. Erst im Juni hatte sie ebenfalls im Stadion Hayward Field in Eugene die Bestmarke auf 51,41 gedrückt. Über 400 m holte Michael Norman in 44,29 Sek. ebenfalls Gold für die USA, bei den Frauen siegte Shaunae Miller-Uibo von den Bahamas in der Jahresweltbestzeit von 49,11.