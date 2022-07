„Sibirien“ bei den Bregenzer Festspielen: Wie eiskalt sind diese Gefühlsstürme!

Bregenz – Ausnahmsweise zitieren wir jetzt mal Wikipedia, denn dort heißt es beim Beitrag über Umberto Giordanos Oper „Sibirien“, das Publikum habe die Uraufführung 1903 an der Mailänder Scala trotz erstklassiger Besetzung „frostig“ aufgenommen. Also, im Bregenzer Festspielhaus gab es auch eine Spitzenbesetzung und die Premierengäste reagierten hitzig, mit geradezu wütendem Beifall. Woran mag es liegen? Vielleicht an der zielgenauen, uneitlen, erzählenden Inszenierung von Vasily Barkhatov? Oder an der grobschlächtigen, von Szene zu Szene hetzenden Musik Giordanos, die trotz des Knallens und Auftrumpfens eben doch berührt, zumal wenn ein toller, zugleich wild wie sensibel agierender Dirigent wie Valentin Uryupin am Pult der Wiener Symphoniker steht? Vermutlich macht es die Mischung und vielleicht der Umstand, dass nach dem Unwetter-Absagedebakel bei „Madame Butterfly“ am Vorabend nun endlich ungestört eine große Oper zu erleben war.