TT-Analyse zur Frauen-EURO: Starkes ÖFB-Team rührte Werbetrommel

Das Aus für die ÖFB-Frauen kam mit dem 0:2 gegen Deutschland im EM-Viertelfinale. Dennoch ist die rot-weiß-rote Auswahl – was den eigenen Wirkungskreis betrifft – in eine neue Dimension vorgestoßen. Suchte man/frau vor fünf Jahren beim sensationellen Halbfinal-Einzug verstärkt das Heil im Spiel gegen den Ball, konnten ihn dieser Tage viele Auswahlkickerinnen bedenkenlos fordern. Die Ausbildung – das Nationale Zentrum in St. Pölten heißt seit 2020 ÖFB-Frauen-Akademie – hat sich kontinuierlich verbessert und wie bei den Herren hat sich die Zahl der (Deutschland-)Legionäre stetig erhöht. Parameter, die für eine Annäherung an die Spitze sorgen.