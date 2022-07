Sonderweg „Dauerveranstaltung“ auf Ehrenberg regt auf

Reutte – Von Reutte aus sind ein großer Kran und gerodeter Wald gut auszumachen, wenn man Richtung Ehrenberg blickt. Ein Schrägaufzug auf den Schlosskopf samt kleiner Gastronomie entsteht dort im oberen Bereich des Burgenensembles. Und so manch einer, der das Werkeln am Schlossberg mitverfolgt, hat im Talboden selbst gerade Projekte in der Pipeline, die einen gehörigen Behördengang nach sich ziehen. Auf Ehrenberg scheint alles anders zu laufen, ärgert sich eine anonyme Gruppe, die nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck eingebracht hat. Denn die Highline 179, der Schrägaufzug Ehrenberg Liner und der gerade im Bau befindliche zweite Schrägaufzug sind als „Dauerveranstaltung“ bauverhandelt. Im anonymen Schreiben halten die „Außerferner Wirtschaftstreibenden“, wie sie sich nennen, fest, dass für einen Schrägaufzug samt mehrgeschoßigen Hochbauten selbstverständlich die Tiroler Bauordnung anzuwenden gewesen wäre. In der Anzeige wird vermutet, dass die eingeschlagene Vorgangsweise von Alt-BM Alois Oberer und nun BM Günter Salchner wider besseres Wissen gewählt worden sei. Sollte sich die Gruppe, „die ein Lied davon singen könne, was Bewilligungen für Bauverfahren bedeuten, wider Erwarten täuschen, dann will sie Gleichbehandlung und stehe in den Startlöchern für vielfältige Veranstaltungen“.