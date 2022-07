Trend zum „Fremdrad“: So macht man E-Bike-Dieben das Leben schwer

Innsbruck – Das E-Bike parkte am Mittwoch um 17.30 Uhr abgesperrt vor dem Einkaufszentrum Innkauf in Brixlegg. Um 17.32 Uhr war das Fahrrad weg. Wie auf einem Internet-Video zu sehen ist, brach ein dreister Dieb in aller Öffentlichkeit mit einem Seitenschneider das Schloss auf, verstaute das Werkzeug seelenruhig in seinem Rucksack und radelte davon. Fast noch dreister war die Vorgangsweise eines Raddiebs in Lienz. Während die Besitzerin in wenigen Metern Entfernung telefonierte, schwang er sich aufs E-Bike und verschwand.