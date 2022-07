Reisen fast wie vor der Pandemie in den meisten europäischen Urlaubsländern

Urlaub am Mittelmeer – im Bild der Strand von Parga in Griechenland – ist derzeit nahezu ohne Einschränkungen möglich.

Viele Urlaubsländer verzeichnen wieder stark steigende Corona-Infektionszahlen. Dennoch gibt es in den meisten Staaten keine Regeln mehr. Doch es gibt auch Ausnahmen, wie in Finnland : Hier gilt 3 G für Reisende ab 15 Jahren, Ungeimpfte brauchen einen PCR-Test, der Genesungsnachweis gilt für maximal sechs Monate.

In Italien sind inzwischen fast alle Corona-Restriktionen aufgehoben, das Einreise-Formular ist nicht mehr nötig. Zertifikate über Impfung oder Genesung werden etwa an der Grenze oder beim Betreten von Hotels, Restaurants, Bars, Diskotheken, Museen oder Behörden ebenfalls nicht mehr verlangt. Nur in Gesundheitseinrichtungen, also vor allem Krankenhäusern, muss das EU-Zertifikat noch vorgelegt werden.