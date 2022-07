Citroën e-Berlingo: Ein ladefreudiger Packesel fürs sanfte Gemüt

Wien – Ein gutes halbes Jahr ist sie her, die umstrittene Entscheidung im Stellantis-Konzern, Hochdachkombis und Großraumlimousinen markenübergreifend nur noch elektrisch anzubieten. Das sorgte für ein Rumoren bei den potenziellen Kunden und auch bei den überraschten Händlern. Immerhin: Die Nutzfahrzeugableger bleiben davon vorerst verschont, wer also Kastenwagen ordert, kann noch wählen zwischen Verbrennern und vollelektrischen Varianten.

Anders bei Gewerbetreibenden: Wenn diese wissen, dass ihre Fahrzeuge im Tagesverlauf nicht über Gebühr Strecken absolvieren müssen und dazu noch eine taugliche Ladeinfrastruktur vorhanden ist, dann bietet sich die vollelektrische Version wirklich an. Dies gilt erst recht in Ballungsgebieten, wo das Durchschnittstempo im niedrigen zweistelligen Bereich erreicht wird – für Elektroautos geradezu ideal. Und genau so verstehen wir den Sinn des Citroën e-Berlingo Kastenwagens mit normalen Fahrzeugmaßen (4,4 Meter Länge), der uns vor Kurzem zur Verfügung stand.