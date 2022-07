Besonnen-ruhig geht es der Jeep Renegade e-Hybrid an

Treviso – Energisch kann man es schon nennen, was die Stellantis-Tochtermarke Jeep macht: Sie geht mit großen Schritten derzeit das Thema Elektrifizierung an. Selbst ein Hardcore-Offroader wie der Wrangler ist nur noch als 4xe-Plug-in-Hybrid bestellbar, die neue Generation des Grand Cherokee muss sich ebenfalls dieser technischen Innovation stellen. Doch es gibt noch Schlupflöcher im Jeep-Universum für jene, die sich noch nicht mit der Kombination aus Steckdose und Fahrzeug anfreunden können. Dafür gibt es die Brachialversion in Gestalt des Gladiator, eines Pick-ups, der nur mit Dieselaggregat verfügbar ist. Oder die Käuferin oder der Käufer lässt sich auf eine Soft-Elektrifizierung ein, die es für den Renegade und den Compass seit Kurzem gibt: eine Mildhybridlösung, die einen 1,5-Liter-Benzinmotor mit einem kleinen E-Aggregat verknüpft. Im System gibt es 130 PS, 240 Newtonmeter Drehmoment und nicht allzu üppige Verbräuche. In unserem Kurztest, absolviert im Vormonat im norditalienischen Raum, bescherte uns der Renegade E-Hybrid nach rund tausend gefahrenen Kilometern einen Durchschnittswert von 6,1 Litern Benzin je 100 Kilometer.