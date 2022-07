Nissan startet mit Qashqai e-Power und Ariya in neue Ära

Stockholm – Nissan will an die Erfolge von LEAF anknüpfen. Bis 2030 will man alle Modellreihen elektrifizieren und nur noch Hybridmodelle oder reine E-Fahrzeuge verkaufen. Dazu kündigte man im März eine neue, sechs Modelle umfassende elektrifizierte Produktpalette für Europa an. Die ersten beiden Vertreter wurden nun in Schweden vorgestellt.