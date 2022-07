Kopp hat beim Heimspiel in Innsbruck seinen ersten Titel im Visier

Nach dem Sieg gegen die Nummer eins spielt der Kramsacher Sandro Kopp in Innsbruck um den Future-Titel.

Innsbruck – Der Kramsacher spielt beim Future in Innsbruck (15.000 US-Dollar) um seinen ersten Einzel-Titel auf der ITF World Tour. Das Duell mit dem an Nummer eins gesetzten Franzosen Valentin Vacherot, aktuell 421. der Weltrangliste, entschied der 22-Jährige (693.) am Samstag mit 6:2, 3:6, 6:3 für sich.