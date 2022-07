Betrunken gestürzt: Radler (24) nach Unfall in Ebbs bewusstlos

Ebbs – Zu einem schweren Radunfall kam es am Freitagabend: Drei Betrunkene waren laut Polizei gegen 20.30 Uhr von Kufstein in Richtung Ebbs unterwegs. Bei Eichelwang blieb einer davon – ein 24-Jähriger, der einen Fahrradhelm trug – an einer Gehsteigkante hängen.