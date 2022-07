Raiders sinnen auf Revanche

Wien – Es spricht für die Qualität der Teilnehmer, dass das innerösterreichische Duell zwischen den Swarco Raiders und den Vienna Vikings gleichzeitig auch das aktuelle Spitzenspiel der European League of Football (ELF) ist – doch nach einem Stotterstart haben sich die Tiroler mit vier Siegen in Serie auf der neuen Plattform mehr als nur etabliert. Und werden mit Blick auf die Bilanz nur noch von den Vikings übertroffen, die überhaupt noch ohne Niederlage sind. Die erste wollen ihnen am Sonntag in der Generali Arena (15 Uhr, live auf Puls24 und im ELF Game Pass) die Tiroler zufügen und damit auch Revanche für die Auftaktniederlage nehmen.