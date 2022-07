Zwei Tote bei Flugzeugabsturz in der Steiermark

St. Lorenzen am Wechsel – Beim Absturz eines Sportflugzeugs im steirischen Wechselgebiet sind am Samstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, hatte der 56-jährige Pilot gegen 11:15 Uhr wegen Rauchs im Cockpit einen Notruf abgesetzt. Er war mit einem 67-jährigen Bekannten im burgenländischen Pinkafeld gestartet. Im Zuge einer Suchaktion sichtete ein Hubschrauber gegen 16.30 Uhr Wrackteile in einem Waldstück bei Festenburg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld).