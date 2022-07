Kiew: Hafen von Odessa von russischen Raketen getroffen

Auch UNO-Generalsekretär António Guterres, der am Freitag an der Unterzeichnung des Abkommens in Istanbul teilgenommen hatte, verurteilte den Beschuss. Am Freitag hätten sich alle Parteien auf globaler Ebene klar verpflichtet, den sicheren Export ukrainischen Getreides zu gewährleisten. "Die vollständige Umsetzung durch die Russische Föderation, die Ukraine und die Türkei ist zwingend erforderlich", betonte der Portugiese.