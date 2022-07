Innviertler Lenker mit 3,06 Promille aus dem Verkehr gezogen

Schärding – Die oberösterreichische Polizei hat am Wochenende mehrere alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. In St. Florian im Bezirk Schärding kam ein 34-jähriger Innviertler mit einem Kastenwagen von der Fahrbahn ab und stieß gegen Betontröge. Sein Alkotest ergab 3,06 Promille, teilte die Polizei mit.

In Linz fiel einer Streife ein Autofahrer auf, der mit 107 km/h in einer 70er-Zone geblitzt wurde. Er ignorierte Anhaltezeichen und flüchtete. Wenig später fuhr der Mann erneut an den Beamten vorbei, die Polizei konnte ihn anhalten. Er hatte laut Alkotest 2,14 Promille. Der Führerschein war ihm schon früher entzogen worden.