Pkw brannte in Scheibbs aus: Zwei männliche Insassen gestorben

Scheibbs – Zwei Pkw-Insassen sind am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Scheibbs ums Leben gekommen. Das Auto war laut Exekutive von der Straße abgekommen und ausgebrannt. Die Feuerwehr wurde kurz vor 5 Uhr alarmiert. Für die beiden männlichen Insassen kam jede Hilfe zu spät, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.