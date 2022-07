WSG Tirol verlor Auftaktspiel gegen Aufsteiger Lustenau mit 1:2

Lustenau – Gegen Aufsteiger Austria Lustenau gab es für die WSG Tirol am 1. Spieltag der Bundesliga nichts zu holen. Die Lustenauer feierten die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga nach 22 Jahren mit einem Heimsieg. Anthony Schmid (12.) und Anderson (59.) trafen für Lustenau im Reichshofstadion und machten den Traumstart der Elf von Markus Mader perfekt. Die Tiroler zeigten sich vor allem im Abschluss nicht effizient genug. Es war der erste volle Oberhauserfolg für Lustenau seit 11. September 1999. Für die WSG kam der Anschlusstreffer durch Tim Prica (87./Elfer) zu spät.

Die Aktion des Ex-Altachers bedeutete zugleich die Vorentscheidung. Die WSG kam lange kaum mehr zu nennenswerten Chancen, bei der besten segelte Bror Blume im Strafraum knapp am Ball vorbei (79.). Dass es im Finish noch einmal hektisch wurde, war einem Foul von Guenouche an Denis Tomic zu verdanken. Prica verwandelte den Elfer souverän, ließ in der nächsten Aktion aber zu eigensinnig eine Gute Gelegenheit auf den Ausgleich liegen (88./drüber).

Rapid Wien hat eine weitere Nullnummer und damit den Fehlstart in die neue Saison der Fußball-Bundesliga abgewendet. In einem ausgeglichenen Spiel setzen sich die Grün-Weißen am Sonntag gegen SV Ried durch einen Treffer des eingewechselten Bernhard Zimmermann in der 77. Minute mit 1:0 (0:0) durch. Einen Heimsieg feierte auch der TSV Hartberg, der gegen den SCR Altach 2:1 (1:0) gewann.