Tasche aus Auto gestohlen: 86-Jähriger überwältigte in Innsbruck Dieb

Innsbruck – Ein 28-jähriger Mann langte Sonntagmittag in Innsbruck in ein geparktes, geöffnetes Auto und schnappte sich dabei die Tasche des 86-jährigen Autobesitzers. Der Dieb wollte mit der Tasche, in der sich auch die Geldbörse des 86-Jährigen befand, flüchten.