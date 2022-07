Mehrere Radunfälle mit Verletzten im Tiroler Oberland

Fiss, Nauders – Am Sonntagnachmittag kam es im Tiroler Oberland zu mehreren Radunfällen auf Trails und Bergstraßen mit teils schweren Verletzungen.

Ein 17-jähriger Holländer war gegen 12.45 Uhr mit seinem Bike am Biketrail „Strada del Sole" im Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis unterwegs. Der Bub kam nach einem Sprung über eine Schanze auf dem Auslauf zu Sturz und verletzte sich dabei schwer am Knie. Nach einer Erstversorgung durch die alarmierte Bikerettung wurde er in das Krankenhaus Zams geflogen.